日職》陽岱鋼本季5大經典時刻 單場5支5最神勇（影音）

〔體育中心／綜合報導〕隨著讀賣巨人結束最後一場例行賽，旅日好手陽岱鋼今年球季也告一段落，最終戰對養樂多，陽岱鋼雖沒擊出安打，但9局上因觸身球上壘，在隊友山本泰寬生涯首轟的滿貫砲火力下跑回1分。

開季陽岱鋼因傷勢影響，6月才歸隊，今年僅出賽87場，打擊率2成64、9轟作收，公益基金「岱我飛翔」累積25萬元。帳面成績雖沒有去年優異，不過陽岱鋼轉戰巨人第一年球季，也多次以精采表現為球隊貢獻，《自由體育》特別整理出陽岱鋼本季5大經典時刻，供球迷回味「岱桑」的好表現。

1.6月17日敲出轉戰巨人首轟，英雄訪問「巨人陽」激動哽咽

陽岱鋼在6月17日交流賽對羅德敲出轉隊以來第一發全壘打，幫助球隊贏球，也獲得今年球季第一次的「英雄訪問」，賽後陽岱鋼談到因為受傷沒辦法上一軍，對球隊、球迷很不好意思，未來也會盡力表現。



2.陽岱鋼挨頭部觸身球，罕見暴怒大吼

6月15日，陽岱鋼對軟銀一戰遭投手森唯斗投出頭部觸身球，雙方板凳清空，陽岱鋼也罕見在場上動怒大吼。所幸檢查後無大礙，僅休息隔天一戰。

陽岱鋼挨頭部觸身球罕見動怒。（資料照，取自sanspo）

3.陽岱鋼「神之手」

8月9日巨人對阪神，7局下滿壘，一壘的陽岱鋼趁著深遠安打一路衝回本壘，左手手指觸碰本壘板，經輔助判決改判得分，被喻為「神之手」。

4.連10場得分隊史7年來第一人

8月10日巨人對阪神一戰，陽岱鋼挑戰連10場安打、得分，雖然中斷安打，但自7月30日起連10場得分，是巨人7年來第一人。

5.單場5-5生涯代表作

陽岱鋼在9月13日對阪神一戰，5次打擊全擊出安打，生涯第一次。