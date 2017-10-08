MLB》關鍵判決沒挑戰成公敵 吉拉迪承認自己搞砸了

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨於延長賽被敲再見安以8：9輸球，分區系列賽苦吞二連敗面臨淘汰邊緣，總教練吉拉迪（Joe Girardi）一次關鍵判決未提出挑戰成為眾矢之的，賽後曾試圖解釋原因的他隨後承認是自己搞砸，對於沒有提出挑戰感到相當懊悔。

昨役6局下，印地安人在2出局時攻佔二三壘，中繼投手格林（Chad Green）對代打的齊森霍（Lonnie Chisenhall）投出近身球，主審裁定為觸身球，捕手桑契斯（Gary Sanchez）立即向休息區示意提出挑戰，然而總教練吉拉迪沒有動作，下一棒林多（Francisco Lindor）隨後扛出滿貫砲讓洋基付出慘痛代價。

死裡逃生的印地安人在延長賽擊出再見安贏球，原本有機會扳平系列賽的洋基，反倒落入0：2瀕臨淘汰的絕對劣勢。總教練吉拉迪賽後解釋是因為不想干擾投手節奏才沒提出挑戰，對於結果感到相當懊悔，美媒隨後撰文直言吉拉迪摧毀了洋基追平系列賽的機會。

洋基搞丟5分領先，系列賽瀕臨淘汰。（法新社）

相隔一天再度受訪，總教練吉拉迪坦言是自己搞砸，昨天對他來說相當難熬，但他得向前邁進準備好明天的比賽。對於昨天關鍵時刻未提出挑戰，吉拉迪解釋並不是因為不信任捕手桑契斯，也不認為負責處理是否要挑戰的洋基職員韋伯（Brett Weber）有出差錯。

「我知道韋伯也感覺糟透了，我們真的非常在乎，我再強調一次，我要負全責，這並不是韋伯的錯，這是我的錯。」吉拉迪說，本季例行賽挑戰成功率高達7成5全聯盟最高的韋伯，昨在爭議當下僅判定球的路徑改變，但無法確認是否有碰觸到打者的手，因此沒能給予總教練明確答案。

「他跟我說沒有辦法下結論，我相信他，因為他一直以來都很棒，事後看來，我知道我有兩次挑戰機會，我真希望我那時有提出挑戰，他（韋伯）沒有抓到角度跟慢動作，我應該要提出挑戰的，我現在是這樣想的。」吉拉迪說，表示美聯系列賽的結果將決定這次事件會如何被記錄在洋基隊史上，「我們得往前走，就看明天結果如何吧，這可能會決定（未提挑戰）事情的嚴重度。」

洋基總教練承認犯錯，後悔自己沒提挑戰。（資料照，美聯社）