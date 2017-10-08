MLB》印地安人添隱憂 英砲踝傷不確定G3能否上場

〔體育中心／綜合報導〕印地安人昨於延長賽13局擊出再見安氣走洋基，美聯分區系列賽衝出二連勝搶先聽牌，但主砲英卡納西恩（Edwin Encarnacion）在比賽中扭傷腳踝退場，第三戰能否上場還不得而知。

「我不覺得他明天會先發，但也不是不可能啦，所以就先把握時間讓他接受治療，如果（狀況）接近可以歸隊，當然是個好現象。」總教練法蘭柯納（Terry Francona）說，野手迪亞茲（Yandy Diaz）目前已隨隊行動待命支援。

英卡納西恩昨在首局就出意外，挨觸身保送、隊友敲安站上二壘後，一次回壘不慎扭傷右踝，痛得當場倒地隨後退場休息，目前被球團放入逐日觀察名單，今受訪時表示比起受傷當下，自己已經感覺好多了。

英砲昨在首局扭傷腳踝退場。（資料照，法新社）

「我原本以為會更糟，感謝老天我還OK。」英卡納西恩說，透露自己已接受MRI檢查，確定右踝沒有骨折，只有韌帶扭傷。大聯盟官網報導，印地安人醫療團隊目前正努力控制腫脹，若英卡納西恩因傷得被撤出名單，最快要到世界大賽才能回歸。

「我們會讓醫療人員做好他們的工作，然後看看他明天狀況如何，也許能夠代打、也許不能、或是能打DH，就等看看吧，現在沒辦法知道。」總教練法蘭柯納說。

剛從右踝傷勢復出、昨接替英卡納西恩擔任DH的布蘭特利（Michael Brantley）今展開守備練習，測試是否能重返左外野先發崗位，若英卡納西恩沒能歸隊，布蘭特利就會擔任代班DH。布蘭特利表示自己在系列賽開打前已經做了很多測試，掌握傷勢復原狀況，球隊有任何需要、他都準備好全力以赴。

布蘭特利待命支援英砲。（資料照，美聯社）