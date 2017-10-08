鬥陣特攻》韓國ArT擊敗閃電狼 奪下OPC第二季冠軍

[1]ArT以直落四拿下勝利，贏得OPC第二季冠軍獎盃。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《鬥陣特攻》OPC第二季季後賽冠軍戰於8日展開，在稍早的季軍戰中由BLK以4比2打敗HKA保住第三名；而緊接著的冠軍戰由季賽「零敗王者」ArT對上第一季冠軍閃電狼，儘管雙方在四張地圖不斷切換套路，更是一度使用對面拿手的長短槍陣打雙刺客陣，ArT先搶下三連勝後，閃電狼在第四張地圖直布羅陀以2比3惜敗，全場沒有拿到任何大分，由ArT以直落四拿下勝利，贏得OPC第二季冠軍獎盃。

[2]季軍戰中由BLK以4比2打敗HKA保住第三名（暴雪娛樂提供）

第一張地圖為灕江天塔，兩隊以各自招牌的長短槍對上雙刺客陣，首次控制點由ArT優先佔領，但閃電狼也不斷拉扯交換控制權，雙雙99%進入延長賽，最後在ERSTER源氏開始龍一文字收下ZONDA的士兵76後順利取得第一小分；第二回合儘管由閃電狼率先取得控制權，但還是被ArT反收四顆人頭奪回主導權成功拿下第二小分、取得第一勝。

[3]ArT在首張地圖灕江天塔直落二取得第一勝。（取自YOUTUBE）

第二張地圖為努巴尼，ART採取231陣型先攻，閃電狼則是222托比昂配安娜的防守陣，ArT率先進攻的攻勢就十分兇狠，ERSTER在B點及C點前後分別換上毀滅拳王及源氏強勢進攻，助隊伍拿到C點取得三個小分領先。

[4]第二張地圖努巴尼ArT靠著拳王強勢進攻。（取自YOUTUBE）

攻守交換後閃電狼拿出222駭影陣對上ArT長短槍，但首波駭影EMP未見效後ZONDA改回士兵76，順利為隊伍連過兩點，最終在第三點成功挺住對手的殭屍流追平比數。但換ArT進攻後僅花了短短1分鐘連達三點，再把閃電狼攻勢封鎖一分未得，最終就以6比3拿下第二勝。

第三張地圖為阿努比斯神廟，閃電狼選擇換上拳王體系順利拿下A點控制點，隨後ArT也換上拳王硬碰，而閃電狼則是換成死神及駭影與小美組合，但首波攻勢卻被拳王收下四顆人頭，最終佔領B點失利。

攻守交換後，ArT改成222奪命女，閃電狼則是全刺客陣，眼看對手用自己的拿手套路，ArT毫不畏懼，靠著交換人頭取得A點控制，儘管ZONDA源氏在B點前成功砍下三顆人頭延緩對方攻勢，讓ART換回雙刺客決一死戰，還是靠著溫斯頓在墓穴中電死三顆人頭為隊伍鎖下勝果佔領B點，ArT以2比1取得第三勝。

[5]第三張地圖阿努比斯神廟由ArT以2比1取得第三勝。（取自YOUTUBE）

在第四張地圖直布羅陀中，閃電狼先是不敵ArT的進攻讓對方連取三小分，雙方攻守交換，面臨賽末點壓力，BaconJack展開反擊，不斷繞後開秀順利讓推車抵達A點，但在B點前對方的閃光diem同樣靠著脈衝炸彈收下三顆人頭中斷閃電狼攻勢，閃電狼還是靠著一波大招交換勝出，順利將推車挺進B點，但最終還是被ArT擋在C點前，最終ArT就以3比2笑納第四勝，奪下第二季冠軍獎盃。

[6]在第四張地圖直布羅陀中，閃電狼的BaconJack展開反擊，不斷繞後開秀，最後還是惜敗。（取自YOUTUBE）