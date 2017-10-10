MLB》洋基火球男控球大走鐘 遭紐媒狠批（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基火球男畢坦西斯（Dellin Betances）此戰對印地安人中繼，未料他的控球大暴走，投出離譜大壞球外，連投2保送讓洋基陷入失分危機，幸接替的後援投手坎利（Tommy Kahnle）解危，為洋基守下重要一勝，系列賽逼至最後第5戰。



8局上洋基以7：3領先對手，畢坦西斯登板後援，他面對代打的高姆斯（Yan Gomes），就投出一顆飛越打者頭部後方的離譜大壞球，接著他投一顆98.5英哩（約158.5公里）的速球，但球的位置過偏，連捕手桑契斯（Gary Sanchez）也無法接到，形成保送；接著畢坦西斯對林多（Francisco Lindor）也投保送，印地安人無人出局攻占一、二壘，讓洋基教練團當機立斷換投。總計畢坦西斯沒有解決任何人次，投出2保送，12顆球僅4顆好球。

今年7月從白襪交易到洋基的坎利，他不負眾望化解失分危機，2局共飆5K，守住重要的勝利。洋基與印地安人在美聯分區系列賽打成2：2平手，關鍵第5戰將在台灣時間12日進行。

總教練吉拉迪（Joe Girardi）則表示，他盡可能別用到終結者查普曼（Aroldis Chapman），他也為畢坦西斯緩頻，指他之前投得很好，只是此戰有點不穩；而畢坦西斯表示，他很感謝坎利，也自責不能把自己留下的危機交給隊友解危。

《紐約郵報》就以「畢坦西斯糟糕的狀況讓洋基陷入短暫的噩夢」為題，指洋基曾在美聯外卡戰靠著強大的牛棚群投8.2局，擊敗雙城闖進美聯分區系列賽，但畢坦西斯未在該場出賽，他在例行賽9月份最後11場出賽，8.2局失6分，而且美國時間9月29日對藍鳥，沒有解決任何人次就退場，狀況不佳。該媒認為，關鍵第五戰別對畢坦西斯有任何期待。

畢坦西斯今年季後賽共出賽3場，3局送出5次三振，失1分，有3次保送，戰績0勝1敗防禦率為3。

畢坦西斯。（法新社）

畢坦西斯遭換下場。（法新社）