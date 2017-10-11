MLB》林子偉放眼明年 爭取開季25人名單

林子偉（記者廖振輝攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕6月底剛踏上大聯盟賽場時，紅襪隊林子偉形容這是從小到大最緊張的一刻；之後在9月擴編重返最高殿堂，上場機會減少許多，但他藉此多看多學，目標放眼明年，希望能站穩25人名單。

大聯盟生涯首打席就敲首安，林子偉締造台將最速紀錄，也是他這趟驚奇之旅最深刻的回憶，他笑說：「站上去時，比現在（開記者會）還緊張，手腳都發抖，打出安打就放鬆了。」

與達比修有、田中將大等多位大聯盟名投過招，林子偉坦言有壓力，也都覺得很難對付，「畢竟是打電動才可以玩到的選手，第一次對到，也跟第一次打擊一樣緊張，就是球來就打吧，反正對方也不了解我，碰碰運氣。」

相較於6月底、7月初，林子偉9月出賽較少，但他當成學習，也清楚當時紅襪正與洋基競逐美聯東區冠軍，咬得激烈，勢必會交給經驗較豐富的選手，他仍每天準備，有機會上場就把握。

因為女兒出生，林子偉今年球季提前在9月底結束，在升上大聯盟的夢想達成後，林子偉下個目標也很明確：「現在已經是40人名單，明年目標就是搶開季25人名單，到球季結束都在大聯盟。」

林子偉季中適時撐起紅襪三壘防區，成為內野調度活棋，之後在3A繼續強化內、外野守備，努力展現超級工具人的價值，但同時，他也必須與其他位置重疊的隊友競爭。

林子偉在小聯盟苦熬5年，旅美第6年才終於一圓大聯盟夢想，他當然清楚競爭很激烈，即便在板凳待命，他也會好好準備、盡量表現。

林子偉帶著球隊訓練計畫返台，自認還有許多地方要加強，明年也將提前在1月回美國，持續自主訓練。