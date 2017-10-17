NBA》史馬特未獲提前續約 經紀人：塞隊不想付豪華稅

史馬特將在明年夏天成為受限制自由球員。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明天是NBA2017-18球季的開幕戰，規則上，今天是2014年梯次新秀提前續約的截止日，塞爾提克並未向史馬特（Marcus Smart）提交合約，史馬特經紀人向媒體表示，「是因為塞爾提克不想負擔豪華稅，而此舉將使球季結束欲留下史馬特復出更高代價！」

根據NBA規則，球隊能夠與首輪新秀在新人合約最後一年提前續約，若沒提前續約合約結束球員將成受限制自由球員。今年休賽季塞爾提克作出大幅度的走馬換將，先是在自由球員市場挖來海沃德（Gordon Hayward），又交易來厄文（Kyrie Irving），加上上賽季簽下的哈福德（Al Horford），使得薪資空間非常有限。

史馬特在去年東區冠軍賽表現亮眼，G3湯瑪斯缺陣情況下獨拿27分助塞拿下系列賽唯一一勝。（法新社）

史馬特在先前已經多次透露想留在豆城，如今球隊卻不提前與他續約，儘管他向媒體表示，「我不擔心合約問題，今年續約或是明年簽約就這麼簡單。」

公鹿隊J.帕克左腳ACL斷了兩次。（美聯社）

史馬特是2014年第六順位加入塞爾提克，防守見長的他，上賽季場均攻下10.6分，為生涯新高。該梯次前六順位中有三名球員沒收到提前續約，另兩名分別是第二順位公鹿隊J.帕克（Jabari Parker）、第五順位爵士隊艾克森（Dante Exum），但這兩人都因傷所困，無法健康出賽也成了球隊不提前續約的理由。

爵士隊艾克森在季前賽受傷，本季恐報銷。（今日美國）