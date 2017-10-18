企排13年28日點燃戰火！台電男、女排挑戰霸業

台電男排黃建逢（右二）及張善源（右一）都想替球隊完成四連霸。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕邁入第13年的企業甲級男、女子排球聯賽28、29日於台中台灣體育大學體育館點燃戰火，FOX體育家族將進行現場直播，今在台北體育館舉行開賽記者會，新賽季男子組有有台電、MIZUNO、國訓中心、長力及桃園石易（原中堃獵鷹）；女子組維持4隊，台電、中纖、珀兆及匯竑，其中台電男排欲追平隊史最佳連霸，女排更要挑戰6連莊。

台電男排有上季得分王黃建逢，他目標是幫助球隊完成連霸，至於被問到有沒有信心蟬聯得分王，竟表示，「沒有，年輕球員在這次世大運表現真的很棒。」

邁入第13年的企業甲級男、女子排球聯賽28、29日於台中台灣體育大學體育館點燃戰火，FOX體育家族將進行現場直播。（記者林岳甫攝）

此外，上屆下半季神隱的中堃教練陳克舟和黃鈞璟都投身石易；頗受球迷歡迎的「電眼雙帥」劉鴻敏、劉鴻杰則加入國訓中心，黃建逢認為，以世大運國手吳宗軒為首的MIZUNO及國訓中心會是他們挑戰冠軍的最大強敵。

女子組部分，珀兆ATTACKLINE由「小牛」鄧衍敏出任總教練，帶領以台北市立大學飛鷹女排球員出征企聯，並找來兩名外援越南國家代表隊譚緹（Trần Thị Thanh Thuý）及菲律賓人氣球星艾萊莎（Alyssa Valdez）前來助陣，實力不容小覷。

台電女排「自由女神」楊孟樺在世大運帶傷上陣，展現不服輸的運動家精神，令不少球迷動容，她目前仍在養傷階段，期盼能盡快復原，回到球場幫台電挑戰霸業，她表示，此次有電視轉播，是新賽季最大轉變，也希望能有更多球迷到現場替球員加油。