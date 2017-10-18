中職》星度黯淡！兄弟打線15人身價總和慘輸五虎將

周思齊（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今天公佈季後挑戰賽的出賽名單，除身陷桃色風波的「五虎」未入列外，陳鴻文、林克謙、林煜清等3名投手也不在其中，另外精神領袖彭政閔也因傷勢未入選，因此形成季後賽打線身價不如未出賽球員的怪象。

被球迷封為兄弟「五虎將」的林智勝、鄭達鴻、蔣智賢、張正偉以及王勝偉，本季月薪分別為120萬、46萬元、44萬、40萬、38萬，總額高達288萬，換算成年薪約為3456萬。

而根據兄弟今天公佈的球員名單中，打線包含捕手：林明杰、黃鈞聲、陳家駒，內野：陳子鴻、潘萣翔、王威晨、陳江和、曾陶鎔、吳東融、岳東華，外野：陳子豪、陳文杰、張志豪、周思齊、詹子賢等人，月薪加起來不過233萬元，年薪總和更是不及「五虎將」，僅約為2800萬，身價最高的打者為周思齊，今年月薪為60萬，月薪不到10萬的打者更多達8人。

中信兄弟球員身價如下：

挑戰賽打線

周思齊 60萬

張志豪 36萬

陳江和 20萬

潘萣翔 18萬

陳子豪 18萬

陳家駒 15萬

岳東華 10萬

詹子賢 9萬

黃鈞聲 8.3萬

吳東融 8萬

曾陶鎔 7萬

陳子鴻 7萬

林明杰 7萬

陳文杰 5萬

王威晨 5萬

五虎將

林智勝 120萬

鄭達鴻 46萬

蔣智賢 44萬

張正偉 40萬

王勝偉 38萬

其餘未出賽

彭政閔 70萬

許基宏 25萬