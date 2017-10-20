自由車副局長扯車手金牌帶當狗拉？ 當事人打臉回應

巴林美利達隊尼巴利封王。（中華民國自行車騎士協會提供）

〔記者廖聿偉／花蓮報導〕2017台灣自行車登山王挑戰經過105公里的陡坡考驗，最終由巴林美利達隊尼巴利以3：19：54.04稱王，但網友卻截圖交通部觀光局副局長陳淑慧合照時，疑似拉住尼巴利的金牌帶，讓尼巴利只能彎著身合照，網友看圖說故事，痛批頒獎人把選手當狗，並網友引發議論和撻伐。

記者向選手詢問此事，尼巴利當下疑惑的回應，「蛤?發生什麼事?完全沒有感受到被冒犯和不舒服，可能影片錯位造成的錯覺。」並再次強調，陳淑慧並沒有扯金牌帶，此回應也「打臉」造謠的網友。

觀光局副局長陳淑慧頒獎拉獎牌繩合照，導致國際車手必須彎腰低頭，引發網友熱議。（圖擷取自爆料公社）

尼巴利是知名歐洲的一級職業車手，以棒球比喻就是MLB大聯盟的頂尖選手，一舉一動都受到車迷關注，他也不負眾望，首次來台灣挑戰最困難的賽事就一舉奪冠，拿下五十萬台幣的獎金。

尼巴利是義大利車手，也是台灣自由車一哥馮俊凱的隊友，尼巴利是史上第6位完成環西、環義、環法3大賽滿貫的車手，也是現役唯一達成此成就的好手，他抵達終點時，也吸引大批車手搶簽名和合照。

首次挑戰登山王就奪冠，尼巴利也充份感受到台灣人的熱情，「最後兩公里起，沿途民眾高喊著我的名字幫我加油，讓我好感動！新賽季行程還沒排定，但如果有機會，我當然很樂意再回來衛冕登山王！」