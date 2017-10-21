NBA》少了林書豪首戰！ 籃網板凳60分進帳 擊敗魔術開胡

〔記者林岳甫／綜合報導〕林書豪新賽季僅打1場，因右膝髕腱斷裂，確定整季報銷，今日籃網即便少了一位大將，仍在主場靠著板凳合力貢獻60分，並擋住魔術中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）生涯新高41分，以126：121贏得本季首勝。

魔術中鋒伍切維奇今天砍下生涯新高。（美聯社）

籃網與魔術兩軍此仗防守都不大理想，雙方大打進攻戰，籃網團隊投籃命中率50％；魔術則是的50.6％，三分球更是33投18中，命中率高達54.5％，但客軍禁區得分僅38分，遠不如籃網的60分，進攻籃板僅9個也不敵籃網的15個。

籃網少了林書豪，進攻勢必得承接更多責任的D.羅素（D'Angelo Russell），此仗繳出17分、6助攻與3籃板，卻也發生多達8次失誤；卡羅（DeMarre Carroll）貢獻17分、8籃板；霍林斯傑佛斯（Rondae Hollis-Jefferson）15分進帳，而表現精彩的替補陣容，由布克（Trevor Booker）17分、11籃板最出色，汀維迪（Spencer Dinwiddie）16分、J.哈里斯（Joe Harris）10分。

魔術中鋒伍切維奇此仗22投17中，命中率高達77.3％，且三分球也有8投6中的高水準演出，拿到41分外帶12籃板，仍無法率隊取得2連勝。

少了林書豪首戰，籃網板凳合拿60分開胡。（美聯社）