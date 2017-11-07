棒球》台灣重砲來了！ 澳職大幅報導簽下蔣智賢

澳職官網頭條報導雪梨藍襪隊簽下蔣智賢。（取自澳職官網）

〔體育中心／綜合報導〕兄弟釋出蔣智賢，澳洲職棒官網頭條報導雪梨藍襪隊延攬這位台灣重砲手，總教練哈里斯（Tony Harris）相當開心表示，蔣智賢是完成度很高的內野手。

官網指出，蔣智賢從2015年起打了207場中職比賽，留下打擊率0.360、54轟、203打點的成績。哈里斯認為他是個有棒子的球員，「我們有信心他會成為有影響力的球員。」

藍襪隊上季僅打出15勝24敗，排名聯盟倒數第二，連兩季錯失季後賽，因而更換新總教練哈里斯，而他們上季戰績不好的原因就是缺乏長程砲火，全隊39場僅轟出15發全壘打，聯盟最差。

蔣智賢的加入可望大幅改善藍襪的進攻火力，也讓球隊官方推特直呼，「我們非常興奮地宣布簽下蔣智賢！他本季在中職轟出21發全壘打！」

澳職將在11月16日開打，一路戰至明年2月，蔣智賢將和旅美捕手張進德當隊友；中職全壘打王張泰山加盟阿德萊德鯊魚；林智勝、邱品睿被兄弟安排至布里斯本俠盜隊訓練，聯盟6隊中有3隊加入台灣球員。