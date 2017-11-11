單身不用怕！ 光棍節在運動中心開趴

活動還邀請到國內外知名的性感DJ Alyshia帶來精彩的電音表演。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕為了響應光棍節，新北市政府體育處今（11日）與全市國民運動中心共台舉辦全臺最大的運動派對，吸引上千名民眾於新北各地一起在單身節運動、交朋友。不僅提供多元豐富的運動選項，也規劃了心跳互動小遊戲，讓民眾在健身之餘，同時認識新朋友。

「跟著Zumba老師一起動起來！」樹林國民運動中心所安排「羽」球會友活動，希望民眾透過抽籤配對，和新朋友在打羽球中熟悉、認識，除此之外，活動開場更以熱情活力的Zumba暖身帶動，現場上百人隨著音樂律動，盡情爆汗。

新北市副市長侯友宜與新北市教育局長林奕華共同出席本場活動，除了邀請大家一起打羽球外，同時也還特別準備了限量100個的擁抱愛心抱枕，送給光棍節一起來運動找伴的陽光帥哥與可愛美少女，侯友宜表示，今天要出門前還提醒家中三位女兒，1111不要只顧著買東西，一起來運動更實在。

市府推行「新北玩運動」以來，結合不同的節慶主題，讓運動的過程可以更加好玩有趣，光棍節看似是單身節，新北市國民運動中心以陽光健康的健身活動，鼓勵民眾動起來，並在過程中結交新朋友，拓展人脈，希望未來大家能夠三五好友一同來到運動中心上課、健身，養成規律運動的好習慣。

活動還邀請到國內外知名的性感DJ Alyshia帶來精彩的電音表演，強勁的音樂節奏引爆全場，Alyshia說道，過去大家對於電音的印象都只有在派對場合，這次很開心能夠與運動結合，自己本身在健身的時候也都會聽電音，用音樂的強烈節奏，配合呼吸和心肺功能，提高身體訓練的效果。

光棍節這一天，新北市全市都動起來：板橋國民運動中心推出拳擊有氧瘋派對，永和及蘆洲國民運動中心結合場館特色，規劃漆彈及射箭的約會Party，還有一系列的優惠體驗課程。

新北市副市長侯友宜（中）與報名參加單身趴搶頭香民眾。（官方提供）

電音女神ALYSHIA在現場與單身男女同歡。（官方提供）