NBA》七六人三巨頭合砍85分 睽違6年客場擊敗快艇

恩比德。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今作客快艇，靠著三巨頭「推特王」恩比德（Joel Embiid）、西蒙斯（Ben Simmons）、卡文頓（Robert Covington）三人合砍85分，終場七六人以109：105拿下比賽，同時也是睽違6年再次在客場擊敗快艇。

七六人前一次在快艇主場贏球，已經是2011年3月16日的事了，今天一開場恩比德就展現強大的進攻慾望，單節拿下11分，帶領七六人首節打完以36：28領先。

第二節恩比德持續發威，接連單打得手，甚至對快艇替補中鋒W.瑞德（Willie Reed）大飆垃圾話：「你守不住我！」然而葛瑞芬（Blake Griffin）挺身而出，第二節怒砍16分，幫助快艇縮小比分差距，以53：55兩分落後進入下半場。

下半場雙方陷入拉鋸戰，快艇最佳第六人L.威廉斯（Lou Williams）跳出來砍分，幫助快艇三節打完以79：77領先。

到了第四節L.威廉斯持續發威，在比賽最後連續命中兩記3分球，幫助快艇取得6分領先，不過隨後快艇主力中鋒D.喬丹（DeAndre Jordan）犯滿離場，讓恩比德在禁區肆虐快艇禁區，再加上卡文頓在讀秒時刻命中致勝3分球，終場七六人以109：105拿下比賽，同時也是睽違6年再次在客場擊敗快艇。

七六人方面，恩比德攻下32分16籃板，西蒙斯繳出22分12籃板4助攻，卡文頓拿下31分6籃板4助攻4抄截。

快艇方面L.威廉斯繳出31分7籃板6助攻5抄截，葛瑞芬則貢獻29分6籃板5助攻。

L.威廉斯。（法新社）