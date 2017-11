NBA》隊友跟對手起爭議拉扯 球哥漠不關心地走了

〔體育中心/綜合報導〕洛杉磯湖人今日在主場不敵鳳凰城太陽,即使兩隊戰力皆排在西部中後段班,比賽中引發衝突,不過湖人隊波爾(Lonzo Ball)卻沒有在衝突中為隊友挺身而出。

兩隊衝突發生在第四節,離比賽結束剩下3分17秒,太陽後衛尤利斯(Tyler Ulis)將球運過半場後太陽喊暫停,雙方球員走回板凳席時,湖人後位卡德威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)與尤利斯發生拉扯,此時場上球員都衝上去,唯獨波爾他回頭稍微看了一下,就這樣悻悻然地走回板凳區。

"It's the NBA. People ain't really gonna fight, so I ain't trying to get no tech."- Lonzo on why he didn't get involved in the skirmish (via @SpectrumSN)