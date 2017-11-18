NBA》隊友跟對手起爭議拉扯 球哥漠不關心地走了

2017/11/18 19:18

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人今日在主場不敵鳳凰城太陽，即使兩隊戰力皆排在西部中後段班，比賽中引發衝突，不過湖人隊波爾（Lonzo Ball）卻沒有在衝突中為隊友挺身而出。

兩隊衝突發生在第四節，離比賽結束剩下3分17秒，太陽後衛尤利斯（Tyler Ulis）將球運過半場後太陽喊暫停，雙方球員走回板凳席時，湖人後位卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）與尤利斯發生拉扯，此時場上球員都衝上去，唯獨波爾他回頭稍微看了一下，就這樣悻悻然地走回板凳區。

賽後波爾面對訪問解釋，「這是NBA，球員不會真的打起來，所以我只是讓自己不要吃下技術犯規。」

籃球場上發生衝突時，若是板凳球員衝進場內是會直接被判驅逐出場，所以只有場上的球員可以進行勸架或是助陣，波爾這番拋下戰場上弟兄的舉動，可能會讓外界質疑他的領導能力。

湖人隊建隊基石─波爾（美聯社）

相關關鍵字： 籃球 NBA 洛杉磯湖人 鳳凰城太陽 波爾

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