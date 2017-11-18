澳職》張泰山首安出爐 張進德開轟、蔣智賢敲兩安（影音）

2017/11/18 18:15

〔體育中心／綜合報導〕雪梨藍襪隊今和阿德萊德鯊魚進行雙重賽第二場賽事，鯊魚隊的張泰山敲出在澳洲職棒的首支安打並帶有打點，而藍襪隊的張進德首局就敲出兩分砲。

張泰山昨天澳職首戰3支0，今打第四棒，他首局敲出帶有1分打點的安打，並靠隊友安打回來得分，鯊魚隊首局攻下2分；而1局下，張進德則轟出兩分砲，立即助藍襪隊追平。

蔣智賢在雙重賽首戰3打數1安打，而第二戰他首打席擊出滾地球出局，而蔣智賢則在第二打席就敲出安打，隨後也靠隊友安打回來得分；而蔣智賢在7局下再敲安打。

藍襪隊最後以5：4擊敗鯊魚隊。張泰山4打數1安打1打點，跑回1分；張進德有一發兩分砲，跑回2分；蔣智賢4打數2安打。（更新時間：1815）

張泰山。（取自張泰山臉書粉絲團）

張進德。（資料照，法新社）

蔣智賢。（取自取自雪梨藍襪官網）

相關關鍵字： 張進德 張泰山 澳職 蔣智賢 澳洲職棒

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