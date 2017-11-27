冬盟》歐美聯軍火力全開奪首勝 12：4狂電日本西軍

歐美聯隊迪恩（左）轟出全壘打。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕歐美聯軍今天火力全開，14支安打包括迪恩的3分砲，以12:4擊敗日職西軍，贏得冬盟出賽3場以來的第1勝，戰績1勝1敗1和。

迪恩前兩戰6打數無安打，今天首打席就在第2局敲出二壘打，這一局歐美聯隊靠著迪恩和魯威爾林安打以及日職西軍2次失誤而攻下3分，取得3:0領先。

日職西軍內野傳球失誤，歐美聯隊羅德里格斯安全滑上二壘，日職西軍全場罕見發生6次失誤。（記者林正堃攝）

日職西軍游擊手石垣雅海（左）接球失誤，歐美聯隊跑、打者都安全上壘，日職西軍全場罕見發生6次失誤。（記者林正堃攝）

第7局歐美聯軍更連打11人次，靠著7支安打、包括迪恩的全壘打，一口氣攻下7分，將比數拉開到10:0。

歐美聯隊迪恩轟出全壘打。（記者林正堃攝）

迪恩第4局也擊出二壘打，全場5打數3安打、3打點，羅沙、魯威爾林和本尼迪多2安打、1打點，日職東軍渡邊勝5打數3安打，包括9局下的陽春彈，只差三壘打就演出完全打擊。

歐美聯隊羅沙。（記者林正堃攝）

歐美聯隊魯威爾林。（記者林正堃攝）

歐美聯隊本尼迪多。（記者林正堃攝）

日職西軍渡邊勝。（記者林正堃攝）

歐美聯盟普瑞茲先發5局拿下勝投，他前兩局被擊出4支安打、1次四壞球，仍力保不失分，之後有效壓制日職西軍打擊，只再被敲出1支安打。

歐美聯隊普瑞茲，先發主投５局未失分，拿下勝投。（記者林正堃攝）

日職西軍竹安大知中繼3局未失分。（記者林正堃攝）

日職西軍兒玉龍也。（記者林正堃攝）

日職西軍岡崎大輔。（記者林正堃攝）