中職》投手營連上3天 8職棒球星當學員

中華職棒專業投手訓練營，王建民、鄭錡鴻指導學員投球。（記者朱沛雄攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕中職請來佛州棒球農場共同舉辦投手訓練營，今起在天母球場連上3天課，傳授給14歲以上至職棒階級的球員，共72人報名參與，其中有8名中職選手，包括陽建福、羅嘉仁、倪福德、林樺慶、林其緯、陳育軒、傅于剛、范玉禹。

王建民接受棒球農場訓練，有過成功的改造經驗，很多人也想多看多學，羅嘉仁就是看了建仔的經歷，老早就報名，若這幾天成效不錯，他也有意直接前往佛州「進修」。

之前到佛州棒球農場受訓時，王建民從半信半疑到獲得成效，起碼花了1個半月左右，此次訓練營僅短短幾天，他說：「這只是教他們動作，回去還是要自我要求、重複練習才有用，不是來這3天就能讓球速變快，要靠自己努力去記每個動作和要領，才有幫助。」

中職會長吳志揚表示，有跟佛州棒球農場洽談，希望他們能留下一些東西，「他們也非常不藏私，訓練手冊已經翻譯成中文，給我們保存著，相信這些都可以有後續效果。」

王建民特地飛回台灣協助訓練，他也很感謝各單位幫忙，「感謝贊助廠商、體育署、台北市政府和吳會長，如果不是他們幫忙、支持，真的無法促成這次訓練營。」

中職請來佛州棒球農場共同舉辦投手訓練營，其中有8名中職選手，包括陽建福、羅嘉仁、倪福德、林樺慶、林其緯、陳育軒、傅于剛、范玉禹。（記者朱沛雄攝）

王建民指導學員投球。（記者朱沛雄攝）

王建民指導學員動作。（記者朱沛雄攝）