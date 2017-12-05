足球》超狂箭頭！李茂上半場「梅開二度」 助台灣2：0寮國

李茂上半場梅開二度，助台灣隊領先。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕頂著2連勝的台灣男足，今日在台北田徑場舉行的足協國際邀請賽，面對1勝1敗的寮國，上半場前鋒李茂「梅開二度」，分別在9、12分鐘連進2球，幫助台灣半場結束，取得2：0領先。

台灣隊此仗先發為門將潘文傑、後場蘇德財、陳庭揚、洪子貴、陳威全；中場溫智豪、陳毅維、陳柏良；前鋒游家煌、陳浩瑋、李茂。

扮演攻擊箭頭的李茂，此次邀請賽表現十分精湛，甚至踢出有別與以往的超水準，在首場遇上菲律賓時，他就單場2顆進球，且都是頭球破網，成為台灣開出紅盤的頭號功臣。

李茂今日面對寮國，再度找回對菲律賓的火熱狀態，並改用腳兩度攻破對手大門，證明自己的全面，在第9分鐘因隊友游家煌摔倒，他隨即把球帶到身旁，並起左腳破門，幫助球隊先馳得點；3分鐘後，李茂又接獲蘇德財的傳中球，這回改用右腳射門，助隊握有2球領先。

台灣男足在2011年曾兩度和寮國在友誼賽交手，主場以5：2大勝、客場1：1握手言和。

李茂上半場梅開二度，助台灣隊領先。（記者林正堃攝）

李茂上半場梅開二度，助台灣隊領先。（記者林正堃攝）

李茂上半場梅開二度，助台灣隊領先。（記者林正堃攝）

李茂上半場梅開二度，助台灣隊領先。（記者林正堃攝）