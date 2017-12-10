NBA》威廉斯1.2秒致命三分彈 快艇絕殺巫師中止四連敗（影音）

威廉斯飆進致勝三分彈。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今於主場交手巫師，靠著板凳暴徒威廉斯（Lou Williams）在終場前1.2秒投進致命三分彈，並灌進全場最高35分8助攻，助隊以113：112險勝巫師，中止近期四連敗。

巫師首節手感火燙，率先一波13：0的攻勢開局，不過主場的快艇氣勢逼人，倒數三分半鐘將分數追至1分差，首節打完反倒取得3分領先，次節快艇再灌進32分，一舉將比數超前13分。

易籃後，快艇一度將分差擴大至14分，不過巫師在畢爾（Bradley Beal）單節16分外加4顆三分球的帶領下緊咬比數，第三節打完巫師以81：84落後，決勝節雙方數度互換領先，直到最後1.2秒，威廉斯命中關鍵外線，快艇才以1分絕殺巫師，終結巫師二連勝。

畢爾。（美聯社）

快艇除威廉斯轟35分8助攻，新加盟的射手加林納里（Danilo Gallinari）也砍下次高的25分，A.瑞佛斯（Austin Rivers）則拿下16分7助攻。

巫師本戰以波特（Otto Porter）的27分為全隊最佳，二哥畢爾（Bradley Beal）也有25分進帳，可惜最後未能守住領先優勢，輸掉比賽。