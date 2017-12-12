NBA》沒白邊沒問題 南灘大軍火燒堅毅之城

卓吉奇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊今天坐鎮主場迎戰熱火隊。雖然邁阿密主力中鋒「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）因傷缺戰，但南灘大軍靠著全隊7人得分上雙的火力，順利以107：82擊敗近況低迷的灰熊。

首節灰熊就決定強攻內線，在曼菲斯一哥M.加索（Marc Gasol）的帶領下以10：5微幅領先熱火，而隨著灰熊失誤增加，邁阿密開始展開反攻，第一節以2分落後地主。第二節雙方比分陷入膠著，上半場結束熱火45：42，帶著3分領先進入下半場。

下半場兩隊手感都不佳，但第三節末熱火眾將率先發難，強拉尾盤讓球隊以70：60進入決勝節。第四節上來，灰熊也逐漸找到進攻手感，但無奈熱火狀態更好，連續命中3分來維持領先，而後灰熊無法縮小分差，最終苦吞4連敗。

熱火隊卓吉奇（Goran Dragic）19分5籃板5助攻、J.理查森（Josh Richardson）17分5籃板2助攻、艾德巴約（Bam Adebayo）14分4籃板2助攻；灰熊的M.加索19分6籃板2助攻、帕森斯（Chandler Parsons）9分4籃板5助攻、T.艾文斯（Tyreke Evans）11分2籃板3助攻。