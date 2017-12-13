MLB》大谷旋風轟動美日 日作家：台灣也瘋狂

2017/12/13 10:32

大谷翔平加盟天使。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕日本「投打二刀流」球星大谷翔平透過入札制度挑戰大聯盟，他的一舉一動備受日本媒體和美國媒體高度關注。熟知台灣棒球、熱愛中華職棒的日本棒球作家駒田英接受日媒專訪時表示，不只有美國和日本，台灣也掀起一陣「大谷旋風」，尤其是在學生棒球，帶來巨大的影響力。

駒田英近日接受日媒《full-count》專訪時表示，台灣旅日好手陽岱鋼和陳冠宇都在日職發光發熱，而台灣近幾年來轉播太平洋聯盟賽事，讓洋聯球星在台灣增加曝光率，陽岱鋼今年轉隊央聯讀賣巨人前，效力洋聯日本火腿，而隊友大谷翔平也成為台灣球迷追逐的對象。

駒田英指出，大谷翔平在日職展現強投豪打的實力，不僅成為台灣年輕球員的偶像，大家都夢想成為像大谷一樣的球員，連中職最強打者「大王」王柏融也想與大谷翔平對決。

而台灣媒體相當關注大谷翔平，都會翻譯日媒和美媒的新聞，讓國內球迷知道大谷的第一手消息，而在大聯盟打拚的達比修有和田中將大等日籍球星，在台灣也有一定的知名度。

駒田英提到，大谷翔平投打二刀流在台灣造成話題，學生棒球中投打雙棲的選手則有不少，而同時外界也會將其冠上「二刀流」的美名，形成一股另類的大谷現象。

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