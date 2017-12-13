「史上最強高中生」高國豪表現太搶眼 榮膺單週最佳球員

高國豪赴美表現亮眼。（資料照，取自愛荷華州馬紹爾城社區學院官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕高國豪被外界譽為「史上最強高中生」，今年赴美築夢後，逐漸適應美式強力籃球，近期憑藉著火燙表現，榮膺愛荷華社區學院12校聯盟所選出的單週最佳球員。

高國豪是首位在HBL高中籃球聯賽2奪冠軍戰MVP的好手，也幫助松山高中在3年內2度稱王。他今年暑假獲得NCAA美國大學男籃一級的東南密蘇里州大全額獎學金，並通過教練團面試，卻因入學考成績差10分無緣此校。

高國豪未因此次失敗而受挫，仍堅持要赴美築夢，選擇至馬紹爾城社區學院就讀，並兼顧球技與學業。他本季共出賽14場，投籃命中率48％、三分球43.6％，場均能貢獻15.4分。

高國豪上週對上State Fair Community College轟下赴美新高36分，10日二連戰遇上Sauk Valley Community College拿到17分，與Moberly Area CC之戰再拿28分，累積上週4場比賽，場均22.5分、3籃板、3.3助攻及1.5抄截，即便學校僅繳出1勝3敗戰績，他仍贏得愛荷華社區學院12校聯盟的單週最佳球員殊榮。

至於高國豪赴美仍具備十足求勝心，就像他日前在Instagram直播曾談到，「對於得36分的感覺還好，因為沒有幫助球隊贏球。」

高國豪表現亮眼，日前轟下赴美新高36分。（資料照，取自愛荷華州馬紹爾城社區學院官網）