SBL》「重量對決」達欣布拉vs富邦勇士塞勒 布拉面子、裡子雙贏

富邦勇士塞勒（左）與臺北達欣工程布拉（右）重量級對抗。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕第15季SBL超級籃球聯賽邁入第三週賽事，本週由達欣在台北和平館舉辦為期4天主場週活動，2勝1敗達欣首戰遇上戰績相同的富邦勇士，達欣全場7顆三分球遠勝勇士1顆，終場以74：65勝出，以3勝1敗獨居龍頭。

此仗最大焦點在於「重量」，達欣洋將布拉、勇士洋助人塞勒兩人合計體重高達280公斤，而兩人在季前熱身賽就有交過手，塞勒當時13分、12籃板及3阻攻，布拉10分、8籃板與2阻攻，勇士最終取得大捷。

臺北達欣工程布拉（左）與富邦勇士塞勒（右）跳球。（記者陳志曲攝）

兩位重量級洋將此次在真槍實彈的例行賽碰面，布拉12分、16籃板與4阻攻，數據不僅贏過塞勒10分、13籃板，且達欣也收下本季第3勝。

勇士上半場僅以39：42落後，但想不到第三節卻被達欣老將林冠綸一人連拿8分，包括2顆三分球，只能以50：61雙位數落後進入第4節，且勇士末節無力追趕，吞下本季第2敗。

達欣包括布拉在內，全隊共有4人得分上雙，林宜輝15分、林冠綸11分、蘇翊傑12分。

臺北達欣工程林宜輝飛身上籃。（記者陳志曲攝）

至於勇士部分，蔡文誠14分、8籃板；林郅為7分，而首週最佳球員「台灣噴射機」張宗憲，全場16投4中，僅拿9分、4籃板與4助攻，但得分遠低於前3場平均19分，主控林書緯9投1中僅拿2分。

臺北達欣工程總教練范耿祥。（記者陳志曲攝）

富邦勇士總教練許晉哲。（記者陳志曲攝）