兩國棒球差距拉大 韓教頭:台鎖國、韓開放

冬盟韓職聯隊。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕韓職聯隊總教練柳承安4度帶隊來台征戰冬盟，對台灣棒球實力和文化頗了解，台、韓棒球差距愈來愈大，柳承安認為，南韓棒球向美、日取經學習採開放態度，相較之下，台灣棒球「鎖國」，對現狀自我滿足。

90年代中職成立，當時和韓職相較，無論球員薪資、本土選手和洋將待遇，兩國職棒實力和水準都不會差太多，國際賽雙方互有輸贏，不過，90年代末期南韓把許多教練送到美國長期進修，開始有了微妙變化。

1998年起開放職業球員打國際賽，職棒選手參與的「一級國際賽事」，台、韓18度交手，台灣隊戰績2勝16敗，近10年10次對戰全輸球，「好想贏韓國」口號喊得很響，卻難以實現。

冬盟韓職聯隊。（記者羅志朋攝）

目前韓職平均每場觀眾人數是中職近兩倍，本土選手平均薪資是中職兩倍有餘，洋將平均年領一百萬美元（約3000萬台幣），更是中職4倍以上，近幾年韓職已能將大量本土頂尖球員直接輸出到大聯盟。

柳承安認為，台灣不像南韓，向美、日等棒球先進國家學習並沒有採開放態度，感覺對現狀自我滿足，覺得這樣就好了，「南韓許多教練到海外學習，有東西才能指導球員，教練與選手一樣，若沒有持續學習，很難再成長。」

冬盟韓職聯隊球員休息室，左一為總教練柳承安。（記者羅志朋攝）

柳承安曾經到美國2年、日本1年，學習教練理論和實務，他認為，日本球風就像他們的料理一樣精緻，美國訓練很多樣，球風多元，兩者相較，他比較喜歡美式球風和訓練方式；柳承安2002至2004年擔任韓職韓火鷹總教練，現任警察廳總教練。

除了充實當教練的本質學能，柳承安也有一套觀察「這是不是好教練」的理論，他說，「一名好教練，無論在練球或在場邊，他一定是一直在動的，這樣才能主動找出選手的問題，光是站在那裡看是不會成長的，觀察一支球隊好不好，就要看教練有沒有在動。」

冬盟中職聯隊賽前集合。（記者羅志朋攝）