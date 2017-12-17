英超》斯特林梅開二度 曼城16連勝領跑英超

曼城斯特林（Raheem Sterling）獨中兩元。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第18輪焦點大戰，曼城坐鎮伊蒂哈德球場（Etihad Stadium）迎戰熱刺。曼城邊鋒斯特林（Raheem Sterling）在後半段梅開二度，終結熱刺反撲氣燄，終場以4：1擊敗熱刺，拿下聯賽16連勝，持續領跑英超。

上半場第14分鐘，薩內（Leroy Sané）開出角球至禁區內，京多安（İlkay Gündoğan）後排插上禁區中路，在無人盯防的情況下頭球破門，曼城1：0領先熱刺。

下半場第70分鐘，京多安在中路斜傳球交給「丁丁」德布勞內（Kevin De Bruyne）左腳勁射入網，曼城2：0領先。第80分鐘，薩內接獲京多安的直傳球，橫傳給禁區中路的斯特林破門，曼城3：0領先。第90分鐘，B.席爾瓦（Bernardo Silva）前場右路送出長傳球，戴爾（Eric Dier）伸腳解圍失誤，斯特林把握空門的機會推射入網。曼城4：0領先。

補時階段，埃里克森（Christian Eriksen）在禁區外圍起左腳抽射，替熱刺突破鴨蛋。但為時已晚，終場曼城就以4：1擊敗熱刺，豪取聯賽16連勝，英超連勝歷史仍在繼續。

賽後，曼城總教練瓜迪奧拉（Pep Guardiola）表示：「對我所有的球員，我唯有一句感謝，尤其是德布勞內。他在無球跑動時表現得非常棒，他是最有天賦的球員之一，也是年輕球員的好榜樣。」談到單場送出兩助攻的京多安，瓜總說：「他表現得非常出色，上賽季他缺席了很長時間，當他身體狀況很好時，他跑動的距離很長，而且有進球的嗅覺。面對一支強隊，他拿出了優秀的表現。」