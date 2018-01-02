NBA》柯瑞神射紅靴做公益 送蚊帳到非洲防治瘧疾

柯瑞送蚊帳到非洲。（取自warriorsworld）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA勇士隊明星射手柯瑞（Stephen Curry）熱心公益，繼去年底前三分球破網就送蚊帳到非洲的義舉之後，又與贊助商UNDER ARMOUR合作推出限量Curry 4 Low低筒鞋款，1月5日起每賣出一雙鞋，柯瑞再捐一套防蟲蚊帳給「Nothing But Nets」組織，提供有需求的孩童與家庭遠離瘧疾。

柯瑞已擔任聯合國慈善組織「Nothing But Nets」形象大使長達6年，全力支援防止瘧疾擴散的人道救援計畫，他與贊助商UNDER ARMOUR為了向「Nothing But Nets」組織所有辛苦工作人員致敬，同時代表柯瑞神準外線總是「空心入網」，因此這雙限量鞋款就取名為「Nothing But Nets」，亮紅色鞋身搭配腳後跟特殊網狀設計，象徵柯瑞號召各界一起捐贈蚊帳給急需幫助家庭，並提升大眾對於防治瘧疾的關注。

目前全世界有超過半數人口處在蚊蟲肆虐地區，平均每兩分鐘就有一位小孩因瘧疾死亡，睡眠時隔離蚊蟲的蚊帳才能保護這些居民，2006年起「Nothing But Nets」組織已募款逾19億台幣與1200萬個蚊帳，在31個國家提供瘧疾相關防護與治療，2013年起柯瑞也曾飛往非洲坦尚尼亞共和國，把蚊帳分發給難民營居民。

柯瑞神射紅靴做公益，送蚊帳到非洲防治瘧疾。（UNDER ARMOUR提供）

亮紅色鞋身搭配腳後跟特殊網狀設計，象徵柯瑞號召各界一起捐贈蚊帳給急需幫助家庭，並提升大眾對於防治瘧疾的關注。（UNDER ARMOUR提供）