NBA》柯瑞神射紅靴做公益 送蚊帳到非洲防治瘧疾

柯瑞送蚊帳到非洲。(取自warriorsworld)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕NBA勇士隊明星射手柯瑞(Stephen Curry)熱心公益,繼去年底前三分球破網就送蚊帳到非洲的義舉之後,又與贊助商UNDER ARMOUR合作推出限量Curry 4 Low低筒鞋款,1月5日起每賣出一雙鞋,柯瑞再捐一套防蟲蚊帳給「Nothing But Nets」組織,提供有需求的孩童與家庭遠離瘧疾。

柯瑞已擔任聯合國慈善組織「Nothing But Nets」形象大使長達6年,全力支援防止瘧疾擴散的人道救援計畫,他與贊助商UNDER ARMOUR為了向「Nothing But Nets」組織所有辛苦工作人員致敬,同時代表柯瑞神準外線總是「空心入網」,因此這雙限量鞋款就取名為「Nothing But Nets」,亮紅色鞋身搭配腳後跟特殊網狀設計,象徵柯瑞號召各界一起捐贈蚊帳給急需幫助家庭,並提升大眾對於防治瘧疾的關注。

目前全世界有超過半數人口處在蚊蟲肆虐地區,平均每兩分鐘就有一位小孩因瘧疾死亡,睡眠時隔離蚊蟲的蚊帳才能保護這些居民,2006年起「Nothing But Nets」組織已募款逾19億台幣與1200萬個蚊帳,在31個國家提供瘧疾相關防護與治療,2013年起柯瑞也曾飛往非洲坦尚尼亞共和國,把蚊帳分發給難民營居民。

柯瑞神射紅靴做公益,送蚊帳到非洲防治瘧疾。(UNDER ARMOUR提供)

亮紅色鞋身搭配腳後跟特殊網狀設計,象徵柯瑞號召各界一起捐贈蚊帳給急需幫助家庭,並提升大眾對於防治瘧疾的關注。(UNDER ARMOUR提供)