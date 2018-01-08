澳洲明開放同婚 首對同性田徑員伴侶將誕生

澳洲短跑運動員Craig Burns。（取自Craig Burns臉書）

〔體育中心／綜合報導〕民眾一面倒力挺同婚，國會參、眾議院上個月也以壓倒性票數通過法案，澳洲成為全球第26個同婚合法化的國家，法案明（9）日生效，同時第一對同性田徑運動員也將誕生。

這對「伴侶」是澳洲短跑運動員Craig Burns與Luke Sullivan，他們將在澳洲當地9日的午夜舉行結婚儀式，也就是法案剛生效的第一時間，成為第一對田徑項目的同性眷侶。3年前兩人透過網路認識，2016年3月，Burns在新奧爾良拜倫灣的岩石上跪地求婚，而他們的婚禮還獲得企業贊助5萬美元，預計有55位親朋好友觀禮。

不過他們的田徑夢並未隨著步入禮堂終止，Burns預計代表昆士蘭州參加今年3月的女王接力賽，並把目標放在取得下屆英聯邦運動會的參賽資格；Sullivan也在一年前隨著「未婚夫」開啟賽道生涯，他也希望未來能參加賽事。

根據澳洲的法案描述，同性婚姻能自由選擇「新郎」、「新娘」或「伴侶（partner）」三種稱呼，不管當事人性別為何，稱呼取決於他們喜歡的選擇為主。「伴侶」一詞則強調，男、女性、雙性戀或多元性別、跨性別者都能使用。

Luke Sullivan（左）和Craig Burns將成澳洲第一對田徑運動員同性伴侶。（取自聖荷西新聞報）

Luke Sullivan（左）和Craig Burns將成澳洲第一對田徑運動員同性伴侶。（取自聖荷西新聞報）