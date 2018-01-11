NBA》「萌神」好痛！訓練扭傷腳踝今日高掛免戰牌

柯瑞投籃訓練扭傷腳踝，今日將缺席對上快艇一役。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「萌神」又痛！去年12月31號好不容易傷癒歸隊的「萌神」柯瑞（Stephen Curry），今天在投籃訓練的最後卻又不慎扭傷右腳踝，雖然傷勢似乎不嚴重，不過勇士全隊上下都不敢大意，今日對上快艇一役還是讓他高掛免戰牌。

柯瑞在去年12月5日與鵜鶘交手時，不慎扭傷右腳踝退場，讓他被迫進行療傷，也缺陣多達11場，他傷癒復出後，場均可拿35.2分，比受傷前還會得分，也幫助勇士取得近期5戰全勝。

柯瑞回歸後首戰對上灰熊就飆進10顆三分球，攻下38分；再來遇到小牛又奪32分；碰上強敵火箭也有29分進帳；碰上快艇又飆進本季新高45分：前役對上金塊再展三分神射攻下32分。

而今天柯瑞在投籃訓練快要結束時卻不慎滑倒，接受隊醫檢查後，證實是右腳踝扭傷。

Still awaiting word on Stephen Curry, who slipped toward the end of shoot-around and had his ankle looked at by a team trainer. Also awaiting an official word on Kevin Durant. — Connor Letourneau （@Con_Chron） 2018年1月10日

而根據消息人士指出雖然柯瑞的腳踝看起來一點都不嚴重，但勇士不希望在這個球季再承擔任何風險，所以還是決定讓柯瑞缺席今日對上快艇之役。

柯瑞12月底才剛傷癒歸隊，今日又不慎扭傷右腳踝。（資料照，美聯社）