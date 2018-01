NBA》「萌神」好痛！訓練扭傷腳踝今日高掛免戰牌

柯瑞投籃訓練扭傷腳踝,今日將缺席對上快艇一役。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕「萌神」又痛!去年12月31號好不容易傷癒歸隊的「萌神」柯瑞(Stephen Curry),今天在投籃訓練的最後卻又不慎扭傷右腳踝,雖然傷勢似乎不嚴重,不過勇士全隊上下都不敢大意,今日對上快艇一役還是讓他高掛免戰牌。

柯瑞在去年12月5日與鵜鶘交手時,不慎扭傷右腳踝退場,讓他被迫進行療傷,也缺陣多達11場,他傷癒復出後,場均可拿35.2分,比受傷前還會得分,也幫助勇士取得近期5戰全勝。

柯瑞回歸後首戰對上灰熊就飆進10顆三分球,攻下38分;再來遇到小牛又奪32分;碰上強敵火箭也有29分進帳;碰上快艇又飆進本季新高45分:前役對上金塊再展三分神射攻下32分。

而今天柯瑞在投籃訓練快要結束時卻不慎滑倒,接受隊醫檢查後,證實是右腳踝扭傷。

