NBA》「萌神」狂飆8顆三分 砍32分率勇士輕取尼克（影音）

〔記者蔡厚瑄／綜合報導〕勇士今日在主場甲骨文球場迎戰來訪的尼克，靠著一哥「萌神」柯瑞（Stephen Curry）全場飆進8顆三分球，攻下32分，再加上團隊再次展現「第三節之王」的氣勢，最終勇士便以123：112擊敗陣中一哥「波神」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）缺陣的尼克。

柯瑞今全場飆進8顆三分球攻下32分。（美聯社）

上役不敵火箭的勇士，在首節手感欠佳，反觀尼克點點開花，首節就以雙位數遙遙領先勇士，不過，第二節比賽開始後，勇士終於回神，柯瑞先從外線出手得分，在完成一次漂亮的三分打，助勇士打出一波8：0的小高潮，在上半場僅以2分落後。

在易籃後，勇士馬上靠著帕丘利亞（Zaza Pachulia）的兩罰將比數追平，不過兩隊的比分並沒有僵持太久，在不到4分鐘的時間裡，勇士再次發揮「第三節之王」兇狠炮火打出一波19：6的攻勢，反超並拉開比分差。

勇士隊第二、三節再度爆發，克服落後擊敗尼克。（法新社）

末節，勇士牢牢佔據場上的領先優勢。雖然尼克隊幾次試圖追趕比分，不但無功而返，比分倒是被越拉越開。雖然在最後2分50秒時，杜蘭特（Kevin Durant）領到第二次技術犯規遭逐出場，勇士最終還是以123：112拿下勝利。

杜蘭特（右）又被驅逐出場。（歐新社）



在第三節單節就獨拿17分的柯瑞，三分球15投8中，罰球6投6中，繳出32分6籃板7助攻，杜蘭特則是拿下生涯新高的14助功，另有14分2抄截2火鍋進帳。不過今天K.湯普森手感倒是冷冰冰，僅拿下9分。

尼克則由頂替「波神」先發的M.畢斯利（Michael Beasley）貢獻21分4籃板4助攻，賽前一度傳出要備交易的C.李伊（Courtney Lee）則挹注20分，中鋒坎特（Enes Kanter）則拿下16分9籃板5助攻。

M.畢斯利（左）砍下尼克全隊最高21分。（今日美國）