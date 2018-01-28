HBL》能仁家商不愧奪冠熱門 狂轟99分快意搶下八強首勝

〔記者林岳甫／台北報導〕106年學年度HBL高中籃球聯賽男、女子組八強今日點燃戰火，男子組首戰由奪冠熱門能仁家商碰上在12強由外卡賽脫穎而出的南湖高中，能仁在隊長陳范柏彥及高承恩帶領下，第三節已擴大領先優勢，最終以99：55轟垮對手，快意收下八強首勝。

能仁隊長陳范柏彥上半場9投7中，包括3顆三分球，貢獻17分；複賽不慎扭傷腳踝的林彥廷挹注14分，主控谷毛唯嘉即便得分掛蛋，改用穿針引線，半場就送出7助攻，能仁上半場取得44：29遙遙領先。

易籃後，能仁繼續壓著對方打，展現強烈的企圖心，前三節結束，更取得25分領先，幾乎提前宣告勝負定案，搶先取得八強首勝，陳范柏彥全場繳出24分、12籃板；高承恩貢獻20分、5助攻與4抄截；林彥廷因傷癒復出，下半場在球隊大幅領先下，也多在板凳待命，拿到14分、5籃板；谷毛唯嘉縱使得分掛蛋，仍送出全場最多10助攻、6籃板及4抄截。

南湖高中去年暑假就遇上傷兵潮，如今在八強戰開打前夕傷兵風暴再度來襲，陣中能鋒能衛的陳昱安，日前在友誼賽不慎造成右腳骨裂，預計得休養逾6週，幾乎確定高中生涯將畫下句點，此仗只能坐壁上觀。他坦言，剛受傷心情很低落，如今已調適不錯。

南湖主控陳孝榕攻下17分外帶7籃板與5助攻，及許敬恩拿到10分，是得分達雙位數的球員。明日南湖得遇上實力同樣不俗的南山高中，勢必又是一場硬仗。

能仁高承恩上籃得分。（記者林正堃攝）

能仁林彥廷拉桿上籃。（記者林正堃攝）

能仁林彥廷籃下接獲隊友傳球上籃得分。（記者林正堃攝）

能仁高錦瑋（記者林正堃攝）

能仁王翊帆切入籃下出手投籃。（記者林正堃攝）

能仁谷毛唯嘉（記者林正堃攝）

能仁陳范柏彥上籃得分。（記者林正堃攝）

南湖張簡加瑋被包夾後傳球。（記者林正堃攝）