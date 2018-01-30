WSBL》國泰提高命中率 本季吃定台元

〔記者廖聿偉／板橋報導〕前役吞下本季首敗的國泰，昨找回「女霸主」實力，主力陳鈺君和黃凡珊兩人皆砍進本季新高的22和20分，終場83：70擊敗台元，收下本季第七勝。

老將黃凡珊開季陷入低潮，前五戰場均僅4.6分，但近三場得分飆升至16.3分，談到前役的敗仗，她認為，命中率過低是主因，賽前全隊特別練投，找回出手節奏收到成效。台元本季戰績5勝3敗，敗場數全都是國泰所賜。

中華電信繼前役扳倒常勝軍國泰後，昨再以67：60收拾台電，收下3連勝，陣中「得分后」王維琳進帳全場最高21分和9籃板，帶領球隊擺脫首節進攻當機的低潮，成為奪勝功臣。

電信開賽初尚未進入狀況，被台電快速攻勢暫居上風，次節起電信中鋒謝佩君、王維琳、黃湘婷等長人利用身材優勢在禁區頻打點將分數超前，台電本季禁區高度不足的劣勢該節再度被突顯，僅靠張詩婕、賴欣妤的零星單打差距瞬間被拉開，第三節落後10分的台電改變防守陣型阻斷電信長人接球機會，並掌握籃板球及對手失誤拉出一波13：0的攻勢超前比分，電信第三節末先追回比分，第四節利用台電命中率下滑順勢拉開差距，終場以7分之差獲勝。

國泰黃凡珊兩分球七投全進，率隊走出前場輸球陰霾，鞏固后座。（記者廖聿偉攝）