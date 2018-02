MLB》達比修為何還不簽約？ 權威記者點出2大關鍵

達比修有。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕自由市場簽約進度緩慢,頭號球星達比修有尚未找到新東家,權威記者羅森索(Ken Rosenthal)今點出兩大關鍵,說明為何達比修遲遲不簽約。

羅森索指出,達比修似乎想去道奇、洋基,但這兩隊希望將團隊薪資控在繳稅門檻1.97億之內,若要簽年薪超過2000萬的達比修,只能透過交易陣中球員騰出薪資空間,洋基盼送走艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury),但他有交易否決權,沒那麼容易能送走。

道奇也在類似處境,考慮清出捕手葛朗多(Yasmani Grandal)、二壘手佛塞斯(Logan Forsythe)等人,至今還沒有動作。兩支豪門籌不出費用,成為達比修不停等待、尚未簽約的關鍵。

另一個關鍵是陸續有新球隊進場投標,像是釀酒人,羅森索說,達比修經紀人正在等待至這些球隊報價。距離大聯盟春訓剩下2週左右,另一位知名記者海曼認為,達比修本週就會簽約。

Per sources and reports, delay on Darvish seems to be stemming from number of factors: Efforts of #Yankees and #Dodgers to clear salary; entrance of new teams such as #Brewers into bidding; Darvish’s agents waiting to get their price. @RobertMurrayFRS, @McCulloughTimes on it.