MLB》達比修為何還不簽約？ 權威記者點出2大關鍵

2018/02/01 08:53

達比修有。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場簽約進度緩慢，頭號球星達比修有尚未找到新東家，權威記者羅森索（Ken Rosenthal）今點出兩大關鍵，說明為何達比修遲遲不簽約。

羅森索指出，達比修似乎想去道奇、洋基，但這兩隊希望將團隊薪資控在繳稅門檻1.97億之內，若要簽年薪超過2000萬的達比修，只能透過交易陣中球員騰出薪資空間，洋基盼送走艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury），但他有交易否決權，沒那麼容易能送走。

道奇也在類似處境，考慮清出捕手葛朗多（Yasmani Grandal）、二壘手佛塞斯（Logan Forsythe）等人，至今還沒有動作。兩支豪門籌不出費用，成為達比修不停等待、尚未簽約的關鍵。

另一個關鍵是陸續有新球隊進場投標，像是釀酒人，羅森索說，達比修經紀人正在等待至這些球隊報價。距離大聯盟春訓剩下2週左右，另一位知名記者海曼認為，達比修本週就會簽約。

相關關鍵字： MLB 達比修有

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
預告賽程
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.