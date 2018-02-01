SBL Live》富邦末節失誤連連 璞園3分險勝

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 富邦 14 22 32 13 81 璞園 21 23 17 23 84

第四節

末節開始兩分鐘林郅為就因防守疑似落地不慎膝蓋受傷，被隊友攙扶下場。之後洋將賽勒再度上場，陳堅恩連續投進兩顆三分球努力追分，第三次出手沒進，不過蕭順議順勢補籃仍順利得分。

最後五分鐘雙方僅1分差，戴維斯暴扣、張宗憲飛身上籃，雙方一來一往多次互換領先。麥班達教練遭判一次技術犯規。陳堅恩飆進單節第3顆三分球再次追平，戴維斯接著籃下單打得分。最後一分鐘富邦2分落後，洪志善在最後40秒投進關鍵三分球要回領先。

最後20秒蔡文誠在對方禁區發生致命失誤，讓彭俊諺輕鬆得分再度超前。在最後12秒璞園在麥班達一次挑戰後翻盤，取得球權，富邦防守又出現大漏洞，讓陳冠全在籃下出現大空檔，雖然前兩次都手軟，陳冠全仍順利放進，在最後7秒搶下3分領先，富邦沒能在最後一波出手，終場以84：81吞敗。



第三節

下半場開始雙方肢體接觸較多，裁判判決尺度也引發雙方教練不滿，多次對記錄台發出抗議。陳冠全非故意的以後腦勺擊中嘴唇，下嘴唇見血。璞園趁著對手沒有洋將，多次將球塞到戴維斯手上，不過璞園沒能掌握機會，反遭富邦扳平戰局，洪志善一顆三分球反超前，形成拉鋸戰。

簡浩挑籃、林書緯上籃，雙方接連得分，也相繼失誤，數度互換領先。不過璞園手感熄火，遭富邦將領先拉至7分。

第二節

次節富邦努力追分，打出一波7：3追分，洪志善射進三分彈將比數追至3分差，不過璞園在一次暫停之後加大進攻砲火，數次進攻拿下分數，並在簡浩投進三分彈後領先擴大至10分差。富邦失誤連連，錯失許多進攻機會。

第一節

比賽一開始雙方幾波進攻都沒得分，由富邦率先開張，雙方節奏都相當緊湊，蔡文誠多次進攻得分，璞園也不惶多讓，積極防守逼出失誤，璞園首節先發五人都有分數進帳，在首節結束取得領先。