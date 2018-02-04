HBL》出國繼續拚！泰山一哥譚傑龍超狂雙十 替高中生涯畫下句點

譚傑龍今日在HBL高中生涯最終戰繳出19分、20籃板與5助攻。（記者林正堃攝）



〔記者林岳甫／台北報導〕泰山高中禁區202公分長人譚傑龍今日在HBL高中生涯最終戰繳出19分、20籃板與5助攻，搭配陳彥霖飆進6顆三分球，挹注22分及陳俊男18分進帳，黑衫軍以94：57大勝高苑工商，取得本屆HBL男子甲級第5。

譚傑龍當年加入泰山時，還只是個空有身材的大男孩，他坦言，起初對自己真的沒有自信心，體能也幾乎跟不上隊友，連場上的細節等都不了解。經過三年的刻苦訓練，譚傑龍本屆出賽17場，場均繳出17.1分、15.4籃板、2.6助攻與2.2阻攻，即便無緣率泰山重返四強之林，他還是對高中生涯的收穫、成場感到滿意。

英語能力不成問題的譚傑龍，下一步將出國延續籃球夢，預計就讀加拿大英屬哥倫比亞大學。他十分期待大學生活，並強調會繼續維持一定的練球量，不枉費自己高中三年所下的苦心。

泰山今日戰勝高苑後，以第5名替本屆HBL畫下句點，第6則是東泰高中、第7為高苑工商、第8是南湖高中。至於男子組前四強松山高中、東山高中及能仁家商、南山高中將進行交鋒，屆時才會確定3月10日總決賽的對戰組合。

譚傑龍。（記者林正堃攝）



陳俊男。（記者林正堃攝）

譚傑龍預計出國就讀加拿大英屬哥倫比亞大學。（記者林正堃攝）

泰山譚傑龍在HBL的最後一役。（記者林正堃攝）