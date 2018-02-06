NBA》E.戈登明天歸隊 火箭陣容將再調整

E.戈登預計明天歸隊。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕火箭主力後衛E.戈登（Eric Gordon）因背部傷勢已缺席3場比賽，根據外媒報導，E.戈登預計在明天交手籃網時復出，總教練丹東尼（Mike D'Antoni）也表示球隊陣容會再做調整。

丹東尼指出，亞里札（Trevor Ariza）的空缺將繼續由巴阿穆泰（Luc Mbah a Moute）、G.格林（Gerald Green）共同分擔，而E.戈登將輪替哈登（James Harden）及保羅（Chris Paul）上場。

「我們的輪替會調整，就像G.格林加入前一樣，雖然他在其他球員缺席時表現出色，但其他球員仍需要上場時間，這是一個艱難的決策。」丹東尼說，現在G.格林代替的是之前亞里札的位置，球隊正在回歸正常輪替，丹東尼也提到，隨著E.戈登歸隊，火箭將使用10名球員組成9人的輪替陣容。

儘管火箭近來遭遇許多傷病，包括哈登、保羅、亞里札等人都曾缺席，但他們始終能保持勝利，近況火燙的火箭不僅目前處於4連勝，近13場比賽更拿下11場。此外E.戈登本季出賽47場，場均32.2分鐘，攻下19.1分2.4籃板2.5助攻的成績。