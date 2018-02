林書豪下季續留籃網。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕根據ESPN資深記者Zach Lowe報導,籃網隊台裔球星林書豪執行球員選擇權,下季將續留布魯克林。

林書豪2016年跟藍網簽2+1合約,近兩季卻飽受傷痛所苦,包括本季首戰就因髕骨韌帶斷裂而整季報銷,因而決定執行明年1251萬美元(約3.6億台幣)選擇權。

美媒「hoopshype」先前排名今年50大自由球員,林書豪排名控衛第5,比4屆明星控衛朗度還要高,但考量到受大傷不確定性太高,豪哥決定不投入自由市場,近2季在籃網僅出賽37場,場均14.6分5.1助攻3.6籃板。

