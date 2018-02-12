NBA》皮爾斯球衣退休 08奪冠班底再聚首 唯獨少了他

〔體育中心／綜合報導〕波士頓塞爾提克今天為當家球星皮爾斯（Paul Pierce）進行球衣退休儀式，找來08年奪冠班底，賈奈特（Kevin Garnett）、朗度（Rajon Rondo）以及總教練瑞佛斯（Doc Rivers）都現身祝福，唯獨當年的明星後衛艾倫（Ray Allen）缺席，當時他人正在打小白球。

塞爾提克在2007年完成2筆驚天大交易，先是從超音速（雷霆前身）換來明星射手艾倫，接著又從灰狼拿到當時聯盟最高薪的「狼王」賈奈特，組成「GAP」三巨頭，3人在合體第一年就奪下總冠軍，可說是近代籃球的組團先驅。

皮爾斯在塞爾提克效力15個球季，是隊史三分球命中、抄截、罰球命中的紀錄保持人，2萬4021分則名列隊史第二，場均21.8分、6籃板、3.9助攻，將一生的輝煌都奉獻給波士頓。

有美國媒體指出，就在今天波士頓為皮爾斯退休球衣，當年奪冠戰友艾倫不但沒出席，還跑去打高爾夫球，08年三巨頭無緣再度聚首，也令許多波士頓球迷大嘆可惜。

皮爾斯今出席球衣退休儀式。（歐新社）

昔日綠衫軍奪冠班底，賈奈特（左起）、朗度、瑞佛斯、皮爾斯。（取自IG）

艾倫（左）跑去打高爾夫球。（取自艾倫官方IG）