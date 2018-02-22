NBA》馬刺頭大！ 主力雷納德本季恐無望回歸

雷納德本季恐無望回歸。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺球星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）本季恐無緣回歸，美媒報導總教練帕波維奇（Gregg Popovich）受訪時坦承相告，並不看好雷納德能趕在球季結束前再次回場比賽。

「我們只剩一些比賽，但他目前還沒準備好，若真的有機會，也要到球季非常後面，到時候會很難做決定，所以我想試著保持誠實、符合邏輯，今年他如果來得及回場，我會蠻驚訝的。」總教練帕波維奇說，透露雷納德並沒有再次受傷，呼籲球隊得務實行事。

「我們得繼續向前走，球隊得明白我們現在就是這樣、能打的球員就這些，抱持期待與希望不會對任何人有任何好處，球季將邁入尾聲，我們得就現況盡力而為，大概剩下23場比賽而已。」總教練帕波維奇說總結。

波總希望球隊務實行事。（資料照，USA TODAY Sports）

對於總教練說法，球員也表達自己的觀點，蓋伊（Rudy Gay）認為總教練打發記者的說詞，「你們（記者）想要答案、教練就給你們，我們都很支持Kawhi，但我們不能光坐在這裡等，我們是一個團隊，必須有人挺身而出，大家都這麼做了，盡力想扮演好角色、填補球隊空缺。」蓋伊說。

同樣飽受腿傷所苦，本季回歸的老將T.帕克（Tony Parker）則說自己打算保持正向積極，「我也受過一樣的傷，我回來了，所以我想保持樂觀，相信他會回來，我知道他一直都很努力，我只想繼續維持正向思考。」

季前傳出右大腿肌腱炎的雷納德，開季連續缺陣27戰後短暫回歸，只打9場就向球團反應仍相當不適，並傳出肩膀也有狀況，隨後馬刺宣佈雷納德無限期停機。僅管主力雷納德因傷缺陣，馬刺目前仍以35勝24勝高居西部第三。

帕克正向力挺雷納德。（資料照，USA TODAY Sports）