NBA》「天天詹」沒問題嗎？魯總：詹皇是最好的球隊表率

詹皇本季保持全勤，今日出戰灰熊上場37分鐘繳出大三元佳績。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕克利夫蘭騎士今日作客前往曼菲斯對陣灰熊，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）繳出大三元數據助隊以112：89大勝灰熊。本賽季詹皇保持全勤，總教練泰倫魯（Tyronn Lue）表示，「他是最好的球隊表率！」

詹皇在生涯的第15個賽季中目前正保持著全勤的紀錄，對此今日賽後泰倫魯接受訪問表示，「這是他想帶領球隊的方式，我想他並不會休息，因為開季初還有傷兵尚未歸隊；現在又有著新球員加入需要磨合。所以我想他正在透過全勤來以身作則，儘管我們需要更聰明點的使用詹皇，但訓練師表示他的狀況保持的相當地好。」

騎士本季球隊狀態起起伏伏，先是在開季前交易走了厄文（Kyrie Irving），迎來了8位新球員，接近季中I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）與T.湯普森（Tristan Thompson）也相繼歸隊，再過沒幾場，交易大限前又換來4名新球員。

泰倫魯給詹皇取了一個叫做「班傑明」的綽號，因為今年33歲的詹皇，身體素質仍舊高出聯盟平均不少。一月份時詹皇接受訪問表示，「我每場比賽都想打，只要我能像現在一樣，保持身體健康，我將會辦到。」

詹姆斯職業生涯15年以來已經在例行賽出賽1119場，不過不曾有過全勤的紀錄。2008-09賽季詹皇出賽81場為生涯最多，當年例行賽前81場全勤出賽，直到最後一場才輪休。

泰倫魯被問到去年同樣是背靠背（bake to bake）面對灰熊，為何同時輪休詹姆斯、厄文、洛夫（Kevin Love）？他打趣地回答，「我真的忘記了！」，不過隨後認真地說，「我必須向球迷道歉，他們遠道而來就是為了看球星打球，但是我們身為教練，必須要讓球員得到適時的休息，那是為了能夠讓賽季走得更長久。」

2016年12月13日騎士先在主場與灰熊交手，以103：86擊敗灰熊，隔日前往曼菲斯作客，三巨頭全部沒上陣，最終也以85：93輸給灰熊。

泰倫魯認為詹皇用他自己的方式在領導球隊。（美聯社）