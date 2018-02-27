MLB》季後左肩動清創手術 法官：到開幕戰才能完全康復

法官季後接受左肩清創手術。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洋基新星「法官」賈吉（Aaron Judge）上季勇奪美聯新人王、全壘打王與銀棒獎三大殊榮，季後接受左肩清創手術並持續復健，預計後天將首度回場比賽，受訪時透露可能得等到開幕戰當天才能找回感覺。

賈吉去年11月進廠維修，接受左肩關節鏡手術清除游離軟骨，隨後展開復健盼能如期進行春訓，賈吉透露本月向球隊報到時，自己離完全康復還有很長一段距離，所以希望能循序漸進調整，慢慢跟上球隊進度做完整套訓練，在向球隊報到前，就已經知道可能無法在熱身賽首戰就上場。

洋基表定美國時間週四對上老虎，為球隊第六場熱身賽，賈吉預定將在此戰首度回場，迎接本季個人首次實戰比賽，屆時不只進行打擊、也會上場守備。「我照著預定時間走，手臂也感覺很棒，所以我想禮拜三是時候了，我很期待（上場比賽）。」賈吉說。

談到復健近況，賈吉表示得持續調整到開幕戰，就算現階段已經不會疼痛，還是得每天密切觀察，「得相信身體的感覺，並確定有鍛鍊出足夠的肌力，每天早上起來、都要確定不會有疼痛的狀況發生。」賈吉說，美媒報導賈吉在打擊練習時完全看不出異樣，今天練打時頻頻開轟。

法官打擊練習頻開轟。（資料照，USA TODAY Sports）