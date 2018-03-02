LOL》談從中路轉到上路 閃電狼Hanabi：自己滿有天分的

閃電狼上路新人Hanabi。（取自Garena esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽昨（1）日第二場上演閃電狼與J Team雙強對決，面對主力輔助Ysera缺陣的JT，閃電狼絲毫不手軟，以直落二擊敗對手，拿下首輪七連勝紀錄，被選為首局MVP的閃電狼上路選手Hanabi賽後受訪表示，雖然他是從中路轉到上路，但發現自己打上路「滿有天分的」，所以就去玩了。

儘管如此，Hanabi也分享自己剛轉路的心路歷程，過往擅長的中路刺客角自然不可能無痛轉換，上路角色池很淺的他每天都要打二十場以上的單排來練角，並得掌握版本當前的META角色，他也特別感謝幫助他非常多的戰馬教練。

現場主持人Jessie也問，才17歲首次打職業待的戰隊就是閃電狼，會不會有什麼壓力？Hanabi只是輕描淡寫地回應：「其實沒有，就是專心打LOL」。

談到首局閃電狼靠著單次巴龍BUFF拿到超過一萬的經濟優勢，也是本季LMS最高紀錄，究竟是如何辦到？Hanabi說，因為外塔都還在，所以就是一座座拔掉，再三路壓進，看能否推到高地，這樣就能讓巴龍優勢擴大。

最後，被問到本季LMS上路群雄爭霸，包括ahq Ziv、M17 3z、JT Rest與GRX PK等都是上路好手，自己又是如何看待目前的上路競爭？Hanabi也很簡要地表示：「希望可以成為LMS第一上路」。