高中木棒聯賽》南英強攻扣倒對手 明八強賽迎戰強敵穀保

南英左投宮象謙先發6局無失分拿下勝投。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕木棒聯賽嘉義縣立棒球場午場賽事，南英商工打擊大爆發，全場敲出14支安打，包括蘇暐棖轟出一發陽春砲，最終就以8:1擊敗北科附工，提前7局「扣倒」對手結束比賽，明天8強賽將對戰強敵穀保家商。

南英開路先鋒郭天信和第3棒潘德瑋都繳出單場3安「猛打賞」，第9棒蘇暐棖個頭嬌小，身高僅167公分，不過他在第6局轟出陽春砲，也是個人高中生涯首轟，將對方投手群打得喘不過氣，南英總教練何信賢表示，對蘇暐棖開轟感到有些意外，剛好打到甜蜜點。

南英開路先鋒郭天信單場敲3安，表現精彩。（記者羅志朋攝）

南英先發左投宮象謙投6局被敲3安，飆出5K、無失分拿下勝投，表現精彩，何信賢認為，宮象謙能壓制打者，對方擊球也沒掌握住。

備受矚目的北科附工高一投手陳柏毓，此役中繼2.1局被敲4安，投出2K，失1分為非責失，最快球速143公里，他個人最速紀錄為147公里。

這場比賽有許多球探到場觀看，鎖定目標就是陳柏毓，他說，「以前有球探在，難免會在意，現在不會想太多，也不會給自己那麼大壓力，做好本份最重要。」

木棒聯賽進入第4階段賽事，除了南英贏球之外，高苑、西苑、美和都順利擊敗對手挺進8強賽，這3隊的對手分別是平鎮、成德、普門。