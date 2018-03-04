MLB》去年締造完全打擊 明星外野手1年1.2億投奔光芒

We've signed OF Carlos Gómez to a one-year contract.



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pic.twitter.com/bJ5Xed3mvP — Tampa Bay Rays （@RaysBaseball） 2018年3月3日

〔體育中心／綜合報導〕自由市場再有動靜，光芒今宣布以1年400萬美元（約新台幣1.18億元）簽下自由球員C.高梅茲（Carlos Gomez），預季將移防右外野防區，以填補上季邵薩（Steven Souza Jr.）交易離隊後留下的空缺。

C.高梅茲上季在遊騎兵出賽105場，開季曾締造生涯第2次完全打擊，隨後因右腿、右肩傷勢二度進入傷兵名單，以2成55打擊率、23支二壘打、51分打點外帶13次盜壘成功作收，單季17轟為個人近3年最佳。美媒透露這紙新約含有特定出賽場次的激勵獎金。

32歲的C.高梅茲曾2度入選明星賽，2013年曾拿下國聯金手套獎，2015年季中離開待了5年的釀酒人後輾轉效力多隊，季後賽經驗相當豐富，09年雙城、11年釀酒人、15年太空人、16年球季遊騎兵，四度獲得季後賽門票。

C.高梅茲已有11年大聯盟資歷，生涯累積133轟、1097安、504打點與252次盜壘成功，但也吞下1126次三振，連5年單季吞K破百，生涯打擊率2成56。為清出40人名單空間給新簽的C.高梅茲，光芒宣布將29歲三壘手辛普（Ryan Schimpf）指定轉讓。

C.高梅茲上季締造生涯第2次完全打擊。（資料照，法新社）