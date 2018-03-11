自由車》Bryton GPS提供精準資訊 環台賽網路直播看這裡

2018年環台賽點燃戰火。（自由車協會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣年度自由車盛事2018 國際自由車環台賽（UCI 2.1級亞洲巡迴賽事）今早於台北市點燃戰火，來自世界各地的20支菁英車隊共同競輪，台灣隊首日表現出色，盧紹軒目前總排名高居第六、亞洲第三，明天可望爭取藍衫。

本次賽事全程有TVBS網路直播，車迷可以收看即時賽況，最重要的是今年轉播單位與GPS品牌領導品牌 Bryton首度技術合作，運用 Bryton GPS 的專業技術提供賽事即時賽況資訊，將幫助車迷更了解領先集團及主集團在地圖上的實際位置、速度、差距距離等即時資訊，並且和協會合作，每一站收看轉播，都將送出一只價值上萬的Bryton GPS。

本次賽事總共五站，分別設在台北市、桃園市、竹苗中台三線、南投縣以及屏東縣，全程共 718.81 公里，台灣品牌Bryton也揚名國際，不僅成為環台賽贊助商之一，同時也是美國依盧密隊、日本右京隊和義大利威利爾隊，3 支車隊的贊助商。

Bryton GPS。（Bryton 提供）

2018國際自由車環台公路大賽直播網址

Stage1 臺北市站（已結束）

3/11（日）09：00開始直播

https://youtu.be/E8EqQVc9uZ4

Stage2桃園市站

3/12（一）09：20開始直播

https://youtu.be/bXsSp3HY6Fs

Stage3浪漫台3線站

3/13（二）09：20開始直播

https://youtu.be/BhKBs2RXcuU

Stage4南投縣站

3/14（三）09：20開始直播

https://youtu.be/Msz1mCJecKQ

Stage5屏東縣站

3/15（四）09：15開始直播

https://youtu.be/5q_cncotEao