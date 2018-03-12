足球》遭足協指控偽造文書 龔元高提出會員同意書反擊

龔元高（右）、劉福財今召開記者會反駁足協指控。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕足球協會副理事長龔元高今下午召開記者會，針對今日上午足協指控他們偽造文書企圖操弄改選一事提出反駁，他在記者會上拿出會員所簽署同意書，表明是對方請託，並非如足協所言是偽造文書。

足球協會秘書長陳威任今日上午召開記者會，展示龔元高在2月23日記給國際足總（FIFA）的連署信，信函會員連署簽章處，桃園市體育會足球委員總幹事鄭家興的印章，為鄭「嘉」興，而基隆市體育會主委楊佳賢的簽名字跡也與本人不符，足協認為這樣的連署書具有偽造文書之嫌，因此宣布按鈴控告。

龔元高和劉福財下午召開記者會，拿出對方所簽署的同意書，他坦承，確實不小心將鄭佳興的名字刻錯，不過對方也已經提供更正聲明。

龔元高強調，對於足協無端指控偽造文書一事，已涉及誣告罪，必要時也會採取法律途徑，尋求公道。

至於外界關心3月17日能否如期改選，龔元高表示，由於雙方都已向FIFA提出申訴，近期內他們也會做出裁決，不過足協日前向體育署所提出的會員名單仍具有爭議，體育署方面並未通過，因此選舉可能無法如期舉行。

龔元高提出會員所簽署同意書。（記者粘藐云攝）



龔元高提出會員所簽署同意書。（記者粘藐云攝）



龔元高提出會員所簽署同意書。（記者粘藐云攝）



劉福財聲明稿。（記者粘藐云攝）

