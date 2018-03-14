NBA》I.湯瑪斯替補砍23分 湖人強拉尾盤敲碎金塊

I.湯瑪斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天坐鎮主場迎戰金塊，板凳出發的I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）展現砍分能力，全場轟進23分，再配上先發鋒線庫茲馬（Kyle Kuzma）以及藍道（Julius Randle）各挹注26分的火力，洛城軍強拉尾盤，以112：103擊敗強敵金塊。

比賽一開始雙方就展現積極的身體對抗，金塊當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）很快就領到2犯，下去坐板凳，而湖人藍道（Julius Randle）趁這個機會在油漆區中予取予求，搭配上I.湯瑪斯的外線，湖人首節打完就取得了13分的領先。次節約基奇很快又領到了第3犯，因此他只好再度離場，這時雙方進攻都相當低迷，直到丹佛W.錢德勒（Wilson Chandler）率領球隊，展開了一段兇猛的反撲，上半場打完把分差追到47：48的1分落後。

下半場約基奇終於放開手腳，他展現優異的穿針引線功力讓金塊射手群展現火力，僅半節就把領先擴大到雙位數，而湖人僅靠庫茲馬的個人能力將分差咬住不崩盤，三節戰罷，金塊領先湖人5分。決勝節I.湯瑪斯挺身而出，連續的三分彈喚起球隊反撲氣燄，趁著金塊進攻當機直接奪回領先，隨後也沒再給對手機會，以112：103一波帶走比賽。

湖人I湯瑪斯23分4籃板、蘭德26分13籃板、庫茲馬26分13籃板；金塊約基奇15分9籃板5助攻、J.穆雷（Jamal Murray）18分6籃板4助攻、W.錢德勒26分10籃板4助攻。