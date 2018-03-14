中職Live》鄧志偉代打敲出三分砲 統一再添分數將比數拉開

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 0 0 2 2 0 4 7 1 統一 0 0 0 5 3 8 6 0

第五局

五局上，統一更換投手傅于剛，張志豪擊出中間方向平飛安打上一壘，又成功盜上二壘，傅于剛馬上穩下心來，連續三振掉了曾陶鎔、陳子豪和蘇緯達化險為夷。



五局下，兄弟更換投手洪臣宇，潘武雄馬上敲出強襲安打上一壘，陳鏞基也跟著敲出左外野方向平飛安打，洪臣宇雖然讓下棒高國慶雖擊出雙殺打，不過面對陳重羽又投出四壞保送，代打的鄧志偉又補上右外野三分全壘打，讓統一以8：4逐漸拉開比數。

第四局

四局上，彭政閔一上場馬上擊出中間方向的滾地安打上到一壘，更換代跑蘇緯達，下棒王勝偉一棒轟出左外野方向兩分砲，兄弟再添兩分。

四局下，兄弟更換投手蔡齊哲，陳鏞基一棒把球轟出中外野，陽春砲助獅隊破蛋，蔡齊哲雖然順利解決下兩棒，不過卻連續四壞保送了三位打者，代打的郭阜林轟出左外野場外滿貫砲，一棒將比數逆轉，統一5：4領先兄弟。

第三局

三局上，王勝偉率先擊出左外野深遠二壘安打，王威晨成功犧牲觸擊，推進跑者上三壘，接下來吳東融四壞保送，又成功盜上二壘，不過在三壘的跑者王勝偉在搶攻本壘卻遭回傳球觸殺，周思齊再獲四壞保送，下棒張志豪馬上擊出穿越三游間的滾地安打，助兄弟先馳得點，曾陶鎔又補上右外野方向落點巧妙的德州安打助兄弟在添一分，兄弟2：0領先統一。

三局下，賽格威先分別用三振跟滾地球順利解決黃恩賜、羅國龍，下棒唐肇廷左外野飛球落地形成安打更快腿跑上三壘，接下來朱元勤也選到四壞保送，不過潘武雄擊出投手強襲球，賽格威下丘傳一壘將他刺殺出局，獅隊還是以0：2落後。

第二局

二局上，曾陶鎔擊出投手強襲球被王玉譜美技刺殺，陳子豪遭三振，獲得四壞保送上壘的彭政閔卻快腿盜上二壘，拚勁十足！可惜下棒吳明鴻擊出中外野高飛球遭接殺，讓兄弟在這個半局留下二壘殘壘。

二局下，陳鏞基一上來就獲四壞保送又趁勢盜上二壘，不過接下來高國慶遭滾地球刺殺，陳重羽吞K，潘彥廷又擊出滾地球遭刺殺，讓獅隊本局無攻而返。

第一局

一局上，王玉譜掛帥先發就馬上遇亂流，連續四壞保送王威晨和吳東融，不過接下來周思齊擊出穿越投手上空的小飛球遭到游擊手接殺，再踩二壘刺殺離壘過遠的王威晨形成雙殺，下棒張志豪也遭到三振，順利化解危機。

一局下，賽格威先發先三振了第一棒羅國龍，不過接下來唐肇廷卻獲得四壞保送，又趁勢盜上二壘，朱元勤敲出左外野深遠飛球，左外野手陳子豪在接球時發生失誤，唐肇廷在搶攻本壘卻遭觸殺出局，朱元勤則跑上二壘，潘武雄敲出一壘車布邊飛球遭到彭政閔美技撲接刺殺出局。

先發打序