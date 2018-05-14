西甲》單季不敗夢碎！冠軍巴薩竟輸給排名倒數的萊萬特

〔體育中心／綜合報導〕賽前只剩最後2場，若全勝將締造單季不敗偉大紀錄的西甲豪門巴塞隆納，今天慘遭排名第15的萊萬特痛擊，以4：5吞下慘敗，這可能是他們這輩子最接近全季不敗的一次機會，仍無奈溜走。

面對前38場獨孤求敗的巴薩，萊萬特在上半場意外的猛攻，前55分鐘狂進5球，以5：1的懸殊比數領先，其中21歲當家前鋒E. 博阿藤（Emmanuel Boateng）包辦3球，上演帽子戲法，而22歲中場E. 巴迪（Enis Bardhi）也進帳2球，聯手讓巴薩難堪。

巴薩在梅西（Lionel Messi）輪休的情況下，全場只靠P.庫提尼歐（Phil Coutinho）苦撐，他雖在下半場發威，同樣演出帽子戲法，但巴薩最後只靠蘇亞雷斯（Luis Suárez）在71分鐘的罰球再進帳1分，最終仍以1分差不敵萊萬特。

至於梅西缺賽的原因，外媒分析，因他預計在本週三出席南非約翰尼斯堡的曼德拉友誼賽，對手是馬摩洛迪落日足球俱樂部，這其中可能涉及不少金錢利益，導致今天無法上場與隊友奮戰。

媒體指出，部份球星的合約都會有這種毫無意義的友誼賽條款，而週三將進行的友誼賽，除梅西將出席外，蘇亞雷茲也是確定人選，確保陣容為頂尖。

這場友誼賽的宗旨是紀念前南非總統曼德拉（Nelson Mandela）的一百週年誕辰，不過巴薩總教練巴爾韋德（Ernesto Valverde）對梅西因備戰友誼賽而缺席今天賽事的這種說法則沒有證實。

庫提尼歐帽子戲法也難救球隊。（法新社）

面具俠博阿藤上演帽子戲法，大破西甲冠軍巴薩。（歐新社）

中場巴迪（左）踢進2球。（歐新社）

梅西今天輪休，他上次出賽是在5月10日。（路透）