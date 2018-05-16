中職Live》王柏融3分打點 猿8：0獅

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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獅
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0
|0
|0
|0
|0
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2
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0
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猿
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1
|0
|1
|6
|8
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3
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0
第四局
4上，唐肇廷一壘安打，陳鏞基三振，唐肇廷盜壘成功，蘇智傑飛球接殺，郭阜林三振，留下二壘殘壘，結束半局。
4下，林泓育二壘安打，廖健富一壘安打，目前一三壘有人，朱育賢一壘安打，帶有1分打點，林立犧牲觸擊，推進跑者上二三壘，林承飛一壘安打，帶有2分打點，林承飛盜壘成功，藍寅倫、郭嚴文選到四壞球保送，王柏融三壘安打，帶有3分打點，
第三局
3上，陳重羽、潘彥廷、陳傑憲滾地球刺殺，結束半局。
3下，林承飛陽春全壘打，藍寅倫三振，郭嚴文飛球接殺，王柏融觸身球保送，陳俊秀飛球接殺。
第二局
2上，蘇智傑一壘安打，投手暴投，送蘇智傑上二壘；隨後郭阜林、羅國龍、鄧志偉三振，留下二壘殘壘。
第一局
1下，藍寅倫刺殺，郭嚴文敲出陽春全壘打，為本季第2轟，王柏融三振，陳俊秀在投手前敲出反彈球，形成內野安打，林泓育飛球接殺。
兩隊先發打線：
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統一獅
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棒次
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Lamigo桃猿
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陳傑憲
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1
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藍寅倫
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唐肇廷
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2
|郭嚴文
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陳鏞基
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3
|王柏融
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蘇智傑
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4
|
陳俊秀
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郭阜林
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5
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林泓育
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羅國龍
|
6
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廖健富
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鄧志偉
|
7
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朱育賢
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陳重羽
|
8
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林立
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潘彥廷
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9
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林承飛
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馬丁尼茲
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先發投手
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尼克斯