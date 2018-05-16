中職Live》王柏融3分打點 猿8：0獅

2018/05/16 20:00

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

0

 0 0 0 0

2

0

1

 0 1 6 8

3

0

第四局

4上，唐肇廷一壘安打，陳鏞基三振，唐肇廷盜壘成功，蘇智傑飛球接殺，郭阜林三振，留下二壘殘壘，結束半局。

4下，林泓育二壘安打，廖健富一壘安打，目前一三壘有人，朱育賢一壘安打，帶有1分打點，林立犧牲觸擊，推進跑者上二三壘，林承飛一壘安打，帶有2分打點，林承飛盜壘成功，藍寅倫、郭嚴文選到四壞球保送，王柏融三壘安打，帶有3分打點，

第三局

3上，陳重羽、潘彥廷、陳傑憲滾地球刺殺，結束半局。

3下，林承飛陽春全壘打，藍寅倫三振，郭嚴文飛球接殺，王柏融觸身球保送，陳俊秀飛球接殺。

第二局

2上，蘇智傑一壘安打，投手暴投，送蘇智傑上二壘；隨後郭阜林、羅國龍、鄧志偉三振，留下二壘殘壘。

第一局

1下，藍寅倫刺殺，郭嚴文敲出陽春全壘打，為本季第2轟，王柏融三振，陳俊秀在投手前敲出反彈球，形成內野安打，林泓育飛球接殺。

兩隊先發打線：

統一獅

棒次

Lamigo桃猿

陳傑憲

1

藍寅倫

唐肇廷

2

 郭嚴文

陳鏞基

3

 王柏融

蘇智傑

4

陳俊秀

郭阜林

5

林泓育

羅國龍

6

廖健富

鄧志偉

7

朱育賢

陳重羽

8

林立

潘彥廷

9

林承飛

馬丁尼茲

先發投手

尼克斯
相關關鍵字： Lamigo桃猿 棒球 統一獅

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