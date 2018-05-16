中職Live》王柏融3分打點 猿8：0獅

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 獅 0 0 0 0 0 2 0 猿 1 0 1 6 8 3 0

第四局

4上，唐肇廷一壘安打，陳鏞基三振，唐肇廷盜壘成功，蘇智傑飛球接殺，郭阜林三振，留下二壘殘壘，結束半局。

4下，林泓育二壘安打，廖健富一壘安打，目前一三壘有人，朱育賢一壘安打，帶有1分打點，林立犧牲觸擊，推進跑者上二三壘，林承飛一壘安打，帶有2分打點，林承飛盜壘成功，藍寅倫、郭嚴文選到四壞球保送，王柏融三壘安打，帶有3分打點，

第三局

3上，陳重羽、潘彥廷、陳傑憲滾地球刺殺，結束半局。

3下，林承飛陽春全壘打，藍寅倫三振，郭嚴文飛球接殺，王柏融觸身球保送，陳俊秀飛球接殺。

第二局

2上，蘇智傑一壘安打，投手暴投，送蘇智傑上二壘；隨後郭阜林、羅國龍、鄧志偉三振，留下二壘殘壘。

第一局

1下，藍寅倫刺殺，郭嚴文敲出陽春全壘打，為本季第2轟，王柏融三振，陳俊秀在投手前敲出反彈球，形成內野安打，林泓育飛球接殺。

兩隊先發打線：